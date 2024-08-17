Росіяни вночі атакували Харківщину – загинула жінка

Цивільна загинула внаслідок нічного обстрілу села Козача Лопань у Харківській області.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Близько 22:00 та близько півночі ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Дергачівської громади. Внаслідок обстрілів загинула жінка.

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Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку.

Пізніше, о 4:30, відбувся обстріл ворожим КАБом у селищі Борова Ізюмського району.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.

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Протягом 16 серпня вбитих та поранених цивільних в області не зафіксували.