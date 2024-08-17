Росіяни вночі атакували Харківщину – загинула жінка
Субота, 17 серпня 2024, 08:28
Цивільна загинула внаслідок нічного обстрілу села Козача Лопань у Харківській області.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Близько 22:00 та близько півночі ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Дергачівської громади. Внаслідок обстрілів загинула жінка.
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Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку.
Пізніше, о 4:30, відбувся обстріл ворожим КАБом у селищі Борова Ізюмського району.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.
ВІДЕО ДНЯ
Протягом 16 серпня вбитих та поранених цивільних в області не зафіксували.