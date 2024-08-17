Россияне ночью атаковали Харьковскую область - погибла женщина
Суббота, 17 августа 2024, 08:28
Гражданская погибла в результате ночного обстрела села Казачья Лопань в Харьковской области.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: Около 22:00 и около полуночи враг нанес удары по селу Казачья Лопань Дергачевской громады. В результате обстрелов погибла женщина.
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Повреждены частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме.
Позже, в 4:30, состоялся обстрел вражеским КАБом в поселке Боровая Изюмского района.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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В течение 16 августа убитых и раненых гражданских в области не зафиксировали.