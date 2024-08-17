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Россияне ночью атаковали Харьковскую область - погибла женщина

Роман ПетренкоСуббота, 17 августа 2024, 08:28
Россияне ночью атаковали Харьковскую область - погибла женщина
атакованная 15 августа Харьковщина, фото иллюстративное: ОВА

Гражданская погибла в результате ночного обстрела села Казачья Лопань в Харьковской области.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Около 22:00 и около полуночи враг нанес удары по селу Казачья Лопань Дергачевской громады. В результате обстрелов погибла женщина.

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Повреждены частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме.

Позже, в 4:30, состоялся обстрел вражеским КАБом в поселке Боровая Изюмского района.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

ВИДЕО ДНЯ

В течение 16 августа убитых и раненых гражданских в области не зафиксировали.

Харьковская область
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