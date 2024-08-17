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У Румунії знайшли зброю, покинуту українськими втікачами

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 17 серпня 2024, 09:53
У Румунії знайшли зброю, покинуту українськими втікачами
фото: ДПСУ

Румунська поліція повідомила, що знайшла зброю, яку троє українців викрали в українських прикордонників, тікаючи до Румунії.

Джерело: Antena 3 CNN, "Європейська правда"

Деталі: "Діючи в інтегрованій системі, о 18:15 прикордонна поліція разом із силами підтримки, які брали участь у пошуках на місцевості, виявили зброю, яку, ймовірно, було викрадено в українських прикордонників", – повідомили в поліції Румунії.

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Зброю без зарядного пристрою та набоїв було знайдено приблизно за 600 метрів від лінії кордону в напрямку населеного пункту Тарна Маре.

"Пізніше українська влада повідомила нам, що знайшла на їхньому боці магазин і боєприпаси, пов'язані зі зброєю", – повідомила поліція в п'ятницю ввечері.

Румунська влада затримала в п'ятницю ввечері останніх двох з трьох озброєних українців, які проникли в Румунію на території повіту Сату-Маре.

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Перший утікач був спійманий раніше вдень.

У ДПСУ напередодні розповіли, що на Закарпатті троє чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією, напали на військовослужбовця та відібрали зброю. Одного чоловіка затримали українські прикордонники, ще двох утікачів – румунські поліцейські.

Як повідомлялося, поліція Сату-Маре задіяла пошукові патрулі й гелікоптер для пошуку втікачів. Кілька груп вирушили в район сіл Тарна-Маре і Халмеу, вулиці біля кордону були перекриті поліцейськими.

РумуніяПрикордонна службакордонмобілізація
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