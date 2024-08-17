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В Румынии нашли оружие, брошенное украинскими беглецами

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 17 августа 2024, 09:53
В Румынии нашли оружие, брошенное украинскими беглецами
фото: ГПСУ

Румынская полиция сообщила, что нашла оружие, которое трое украинцев похитили у украинских пограничников, убегая в Румынию.

Источник: Antena 3 CNN, "Европейская правда"

Детали: "Действуя в интегрированной системе, в 18:15 пограничная полиция вместе с силами поддержки, которые участвовали в поисках на местности, обнаружили оружие, которое, вероятно, было похищено у украинских пограничников", – сообщили в полиции Румынии.

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Оружие без зарядного устройства и патронов было найдено примерно в 600 метрах от линии границы в направлении населенного пункта Тарна Маре.

"Позже украинские власти сообщили нам, что нашли на их стороне магазин и боеприпасы, связанные с оружием", – сообщила полиция в пятницу вечером.

Румынские власти задержали в пятницу вечером последних двух из трех вооруженных украинцев, которые проникли в Румынию на территории уезда Сату-Маре.

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Первый беглец был пойман ранее днем.

В ГПСУ накануне рассказали, что на Закарпатье трое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, напали на военнослужащего и отобрали оружие. Одного мужчину задержали украинские пограничники, еще двух беглецов – румынские полицейские.

Как сообщалось, полиция Сату-Маре задействовала поисковые патрули и вертолет для поиска беглецов. Несколько групп отправились в район сел Тарна-Маре и Халмеу, улицы возле границы были перекрыты полицейскими.

РумынияПограничная службаграницамобилизация
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