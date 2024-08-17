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Відео з обезголовленням українського воїна на Бєлгородщині: ОГП та СБУ вестимуть розслідування

Валентина РоманенкоСубота, 17 серпня 2024, 12:54
Відео з обезголовленням українського воїна на Бєлгородщині: ОГП та СБУ вестимуть розслідування
скриншот

За фактом поширення відео з обезголовленням ймовірно українського захисника правоохоронці почали розслідування.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

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Деталі: 16 серпня у соцмережах з'явилося відео, на якому представники ЗС РФ демонструють голову нібито українського військового, насаджену на палю. За даними аналітичного проєкту Deep State, місцем злочину є КПП Колотилівка у Бєлгородській області РФ.

Повідомляється, що в межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.

В Офісі генпрокурора наголошують: поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права.

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ СБУ.

Передісторія:

  • У розпорядженні УП є аудіоперехоплення від джерел у ЗСУ, які беруть участь в операції в районі Колотилівки. З аудіоперехоплень випливає, що російському військовому наказали відрізати голови у чотирьох загиблих українських бійців.
  • Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста через відео про черговий акт порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.
  • Також уповноважений з прав людини наголосив, що такі відео росіяни використовують, щоб залякати та деморалізувати українців.

воєнні злочиниОфіс генпрокурора
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