Відео з обезголовленням українського воїна на Бєлгородщині: ОГП та СБУ вестимуть розслідування
За фактом поширення відео з обезголовленням ймовірно українського захисника правоохоронці почали розслідування.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора
Дослівно: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".
Деталі: 16 серпня у соцмережах з'явилося відео, на якому представники ЗС РФ демонструють голову нібито українського військового, насаджену на палю. За даними аналітичного проєкту Deep State, місцем злочину є КПП Колотилівка у Бєлгородській області РФ.
Повідомляється, що в межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.
В Офісі генпрокурора наголошують: поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права.
Вказано, що досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ СБУ.
Передісторія:
- У розпорядженні УП є аудіоперехоплення від джерел у ЗСУ, які беруть участь в операції в районі Колотилівки. З аудіоперехоплень випливає, що російському військовому наказали відрізати голови у чотирьох загиблих українських бійців.
- Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста через відео про черговий акт порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.
- Також уповноважений з прав людини наголосив, що такі відео росіяни використовують, щоб залякати та деморалізувати українців.