Відео з обезголовленням українського воїна на Бєлгородщині: ОГП та СБУ вестимуть розслідування

За фактом поширення відео з обезголовленням ймовірно українського захисника правоохоронці почали розслідування.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

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Деталі: 16 серпня у соцмережах з'явилося відео, на якому представники ЗС РФ демонструють голову нібито українського військового, насаджену на палю. За даними аналітичного проєкту Deep State, місцем злочину є КПП Колотилівка у Бєлгородській області РФ.

Повідомляється, що в межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.

В Офісі генпрокурора наголошують: поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права.

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Вказано, що досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ СБУ.

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