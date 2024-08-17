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Видео с обезглавливанием украинского воина на Белгородщине: ОГП и СБУ проведут расследование

Валентина РоманенкоСуббота, 17 августа 2024, 12:54
Видео с обезглавливанием украинского воина на Белгородщине: ОГП и СБУ проведут расследование
скриншот

По факту распространения видео с обезглавливанием вероятно украинского защитника правоохранители начали расследование.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

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Детали: 16 августа в соцсетях появилось видео, на котором представители ВС РФ демонстрируют голову якобы украинского военного, насаженную на кол. По данным аналитического проекта Deep State, местом преступления является КПП Колотиловка в Белгородской области РФ.

Сообщается, что в рамках расследования правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств.

В Офисе генпрокурора отмечают: распространение представителями РФ такого видео в очередной раз подтверждает их полное пренебрежение к нормам и принципам международного гуманитарного права.

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Указано, что досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ СБУ.

Предыстория:

  • В распоряжении УП есть аудиоперехват от источников в ВСУ, участвующих в операции в районе Колотиловки. Из аудиоперехватов следует, что российскому военному приказали отрезать головы у четырех погибших украинских бойцов.
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за видео об очередном акте нарушения международного гуманитарного права российской стороной.
  • Также уполномоченный по правам человека отметил, что такие видео россияне используют, чтобы запугать и деморализовать украинцев.

военные преступленияОфис генпрокурора
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