Російські військові в Бєлгородській області обезголовили українського бійця
Російські військові записали відео із відрізаною головою українського військового в КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.
Джерело: повідомлення українського аналітичного проєкту DeepState, джерела УП у ЗСУ
Дослівно: "В одному з відео так звані морські піхотинці РФ хизуються відрізаною головою українського військового. Місцем злочину є КПП Колотилівка. Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба Сил Оборони прорвати ворога".
Деталі: В Офісі генерального прокурора "Українській правді" повідомили, що перевіряють цю інформацію. Водночас в розпорядженні УП є аудіоперехоплення від джерел у ЗСУ, які беруть участь в операції в районі Колотилівки. Із аудіоперехоплень випливає, що російському військовому наказали відрізати голови у чотирьох загиблих українських бійців.
Оновлено: Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через відео щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.
Також зауважив, що такі відео росіяни використовують, щоб залякати та деморалізувати українців.
Передісторія:
- Раніше The Washington Post поспілкувалася із трьома пораненими українськими солдатами, у тому числі командиром, які днями перетнули кордон із Росією на бронетранспортерах через КПП Колотилівка. Вони розповіли, що на цій ділянці зіштовхнулися із сильним опором росіян.