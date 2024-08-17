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Сирський доповів Зеленському про зміцнення українських позицій на Курщині

Роман ПетренкоСубота, 17 серпня 2024, 13:55
Сирський доповів Зеленському про зміцнення українських позицій на Курщині
фото: сирський

Головнокомандувач Олександр Сирський 17 серпня доповів президенту Володимиру Зеленському про зміцнення позицій українських  сил на Курщині та розширення стабілізованої території.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Глава держави повідомив, що Сирський доповів про Торецький та Покровський напрямки. За даними головнокомандувачів, ситуація контрольована.

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Пряма мова Зеленського: "Друге – операція в Курській області. На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду для нашої держави.

Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією.

Також генерал Сирський доповів про зміцнення позицій наших сил на Курщині та розширення стабілізованої території"/

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Більше деталей: Третьою темою розмови було забезпечення зброєю.

Влада працює над новими пакетами підтримки від партнерів.

ЗеленськийСирськийКурська область
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