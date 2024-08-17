Сырский доложил Зеленскому об укреплении украинских позиций на Курщине
Главнокомандующий Александр Сырский 17 августа доложил президенту Владимиру Зеленскому об укреплении позиций украинских сил на Курщине и расширении стабилизированной территории.
Источник: Зеленский в Telegram
Детали: Глава государства сообщил, что Сырский доложил о Торецком и Покровском направлениях. По данным главнокомандующих, ситуация контролируемая.
Прямая речь Зеленского: "Второе - операция в Курской области. На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства.
Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, которые удерживаются Россией.
Также генерал Сырский доложил об укреплении позиций наших сил на Курщине и расширении стабилизированной территории" /
Больше деталей: Третьей темой разговора было обеспечение оружием.
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