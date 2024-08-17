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Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Краматорську, з-під завалів дістали людину

Роман ПетренкоСубота, 17 серпня 2024, 15:29
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Краматорську, з-під завалів дістали людину
фото: міськрада

У Краматорську Донецької області 17 серпня російським ударом зруйновано житловий будинок, з-під завалів діставали людину – чоловік у важкому стані.

Джерело: очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, Донецька ОВА, Краматорська міськрада

Пряма мова Гончаренка: "Триває рятувальна операція, з під обрушених конструкцій деблокують постраждалого".

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Деталі: За даними ОВА одна зі ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші — у промзону.

Уламками пошкоджено газопровід.

Міськрада уточнила, що внаслідок обстрілу Краматорська без газу опинилось 310 абонентів – 178 квартир та 132 приватних будинки.

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Після обстрілу виявлено чисельні пошкодження на газопроводі протяжністю 30 метрів. Також зафіксовано гільйотинний розрив газопроводу.

КраматорськДонецька область
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