Россияне попали по многоквартирному дому в Краматорске, из-под завалов достали человека
Суббота, 17 августа 2024, 15:29
В Краматорске 17 августа российским ударом разрушен жилой дом, из-под завалов достали мужчину, он в тяжелом состоянии.
Источник: глава Краматорской МВА Александр Гончаренко, Донецкая ОВА, Краматорский горсовет
Прямая речь Гончаренко: "Продолжается спасательная операция, из-под обрушенных конструкций деблокируют пострадавшего".
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Детали: По данным ОВА одна из ракет РСЗО "Смерч" попала в двухэтажку, другие - в промзону.
Обломками поврежден газопровод.
Горсовет уточнил, что в результате обстрела Краматорска без газа оказалось 310 абонентов - 178 квартир и 132 частных дома.
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После обстрела обнаружены многочисленные повреждения на газопроводе протяженностью 30 метров. Также зафиксирован гильотинный разрыв газопровода.