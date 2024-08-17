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Россияне попали по многоквартирному дому в Краматорске, из-под завалов достали человека

Роман ПетренкоСуббота, 17 августа 2024, 15:29
Россияне попали по многоквартирному дому в Краматорске, из-под завалов достали человека
фото: горсовет

В Краматорске 17 августа российским ударом разрушен жилой дом, из-под завалов достали мужчину, он в тяжелом состоянии.

Источник: глава Краматорской МВА Александр Гончаренко, Донецкая ОВА, Краматорский горсовет

Прямая речь Гончаренко: "Продолжается спасательная операция, из-под обрушенных конструкций деблокируют пострадавшего".

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Детали: По данным ОВА одна из ракет РСЗО "Смерч" попала в двухэтажку, другие - в промзону.

Обломками поврежден газопровод.

Горсовет уточнил, что в результате обстрела Краматорска без газа оказалось 310 абонентов - 178 квартир и 132 частных дома.

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После обстрела обнаружены многочисленные повреждения на газопроводе протяженностью 30 метров. Также зафиксирован гильотинный разрыв газопровода.

КраматорскДонецкая область
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