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ГУР успішно атакувало провайдера РФ, який надає послуги розробнику ядерних боєприпасів

Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 16:17
ГУР успішно атакувало провайдера РФ, який надає послуги розробнику ядерних боєприпасів
Фото: Getty Images

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю РФ під Челябінськом, успішно атакувавши місцевого провайдера.

Джерело: ГУР у Telegram

Дослівно: "Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті Снєжинск Челябінської області РФ — компанію "Вега" — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" — знищена".

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Деталі: Повідомляється, що без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста.

Серед них - Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики ("ВНИИТФ"). Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера "Вега".

 

"Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями", - зазначили у ГУР.

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Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.

Наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках.

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