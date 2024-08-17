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ГУР успешно атаковал провайдера РФ, который предоставляет услуги разработчику ядерных боеприпасов

Станислав ПогориловСуббота, 17 августа 2024, 16:17
ГУР успешно атаковал провайдера РФ, который предоставляет услуги разработчику ядерных боеприпасов
Фото: Getty Images

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны совместно с хакерской группой "ВО Team" парализовали работу предприятия, которое разрабатывает ядерное оружие РФ под Челябинском, успешно атаковав местного провайдера.

Источник: ГУР в Telegram

Дословно: "В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ - компанию „Вега" - выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" - уничтожена".

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Детали: Сообщается, что без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города.

Среди них - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики ("ВНИИТФ"). Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру "Вега".

 

"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями", - отметили в ГУР.

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Полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.

Следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах.

ГУРхакерывойнаРосcия
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