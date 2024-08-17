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Туск порекомендував всім прихильникам "Північних потоків" промовчати і вибачитись

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 17:27
Туск порекомендував всім прихильникам Північних потоків промовчати і вибачитись
Дональд Туск, фото: Getty images

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на останні події довкола розслідування справи про вибухи на газопроводах "Північного потоку".

Джерело: Туск у соцмережі X, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Всім ініціаторам і покровителям "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Єдине, що ви повинні зробити сьогодні з цього приводу – вибачитися і промовчати".

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У четвер на сайті щоденної газети Die Welt з'явилося інтерв'ю з колишнім керівником німецької зовнішньої розвідки Августом Ганнінгом. Він заявив, що напад на газопровід, ймовірно, стався за підтримки Польщі. Він додав, що Німеччина повинна розглянути можливість вимагати від польської та української влади компенсації.

ВІДЕО ДНЯ

Польський віцепрем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський рішуче заперечив звинувачення в причетності Польщі.

Передісторія:

  • 14 серпня декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.
  • Однак німецький Spiegel повідомив, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт. 
  • У четвер, 15 серпня, газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про нові деталі у справі читайте у статтіВолодимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream

енергетикаПівнічний потік-2
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