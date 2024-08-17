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Туск порекомендовал всем сторонникам «Северных потоков» промолчать и извиниться

Иванна Костина, Станислав ПогориловСуббота, 17 августа 2024, 17:27
Туск порекомендовал всем сторонникам «Северных потоков» промолчать и извиниться
Дональд Туск, фото: Getty images

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на последние события вокруг расследования дела о взрывах на газопроводах "Северного потока".

Источник: Туск в соцсети X, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу - извиниться и промолчать".

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В четверг на сайте ежедневной газеты Die Welt появилось интервью с бывшим руководителем немецкой внешней разведки Августом Ганнингом. Он заявил, что нападение на газопровод, вероятно, произошло при поддержке Польши. Он добавил, что Германия должна рассмотреть возможность потребовать от польских и украинских властей компенсации.

ВИДЕО ДНЯ

Польский вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский решительно отрицает обвинения в причастности Польши.

Предыстория:

  • 14 августа несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира.
  • Однако немецкий Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.
  • В четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О новых деталях в деле читайте в статьеВладимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream

энергетикаСеверный поток-2
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