Туск порекомендовал всем сторонникам «Северных потоков» промолчать и извиниться

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на последние события вокруг расследования дела о взрывах на газопроводах "Северного потока".

Источник: Туск в соцсети X, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу - извиниться и промолчать".

To all the initiators and patrons of Nord Stream 1 and 2. The only thing you should do today about it is apologise and keep quiet.