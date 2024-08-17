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МЗС про буцімто припинення німецької допомоги Україні: Це маніпуляція

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 17:46
МЗС про буцімто припинення німецької допомоги Україні: Це маніпуляція
Фото: Getty images

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що повідомлення про буцімто припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними.

Джерело: Тихий у коментарі Укрінформу, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі".

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Деталі: Речник МЗС зауважив, що в Німеччині справді триває бюджетний процес, "за яким ми уважно спостерігаємо". За його словами, очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

"Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", – нагадав Тихий.

Він запевнив, що українська сторона продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки України. "Підкреслюємо, що кожне євро, інвестоване в зміцнення обороноздатності нашої держави, – це внесок у безпеку всієї Європи на тлі російської агресії", – акцентував речник МЗС.

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Він додав, що українська сторона вдячна Німеччині, яка залишається лідером серед європейських країн за обсягами підтримки України, а також відзначив, що німецька допомога вже врятувала тисячі життів в Україні та є стратегічно важливою для захисту життів у подальшому.

"Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", – зазначив Тихий.

Речник МЗС також висловив сподівання на швидку та небюрократичну імплементацію рішення лідерів Групи Семи про використання прибутків від заморожених російських активів на користь України.

"На нашу думку, ці кошти мають не замінити, а доповнити триваючу європейську та німецьку допомогу", – зауважив він.

Передісторія:

  • Раніше Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України.
  • Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.
  • Напередодні стало відомо, що керівники урядової коаліції в Німеччині досягли фінального компромісу стосовно бюджету на 2025 рік.
  • Як і в старому, так і в новому проєкті передбачається, що військова допомога Україні буде скорочена приблизно удвічі – з 8 до 4 млрд євро.

УкраїнаНімеччинадопомога УкраїніМЗС
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