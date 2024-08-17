МИД о якобы прекращении немецкой помощи Украине: Это манипуляция
Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине являются некорректными и манипулятивными.
Источник: Тихий в комментарии Укринформу, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое".
Детали: Представитель МИД отметил, что в Германии действительно продолжается бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем". По его словам, ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре, и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.
"Сейчас, как и в прошлом году, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", – напомнил Тихий.
Он заверил, что украинская сторона продолжает работать с немецкими партнерами над сохранением и укреплением поддержки Украины. "Подчеркиваем, что каждое евро, инвестированное в укрепление обороноспособности нашего государства, – это вклад в безопасность всей Европы на фоне российской агрессии", – акцентировал спикер МИД.
Он добавил, что украинская сторона благодарна Германии, которая остается лидером среди европейских стран по объемам поддержки Украины, а также отметил, что немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и является стратегически важной для защиты жизней в дальнейшем.
"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", – отметил Тихий.
Представитель МИД также выразил надежду на быструю и небюрократическую имплементацию решения лидеров Группы Семи об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.
"По нашему мнению, эти средства должны не заменить, а дополнить продолжающуюся европейскую и немецкую помощь", – отметил он.
Предыстория:
- Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины.
- Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.
- Накануне стало известно, что руководители правительственной коалиции в Германии достигли финального компромисса относительно бюджета на 2025 год.
- Как и в старом, так и в новом проекте предполагается, что военная помощь Украине будет сокращена примерно вдвое – с 8 до 4 млрд евро.