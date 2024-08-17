Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД о якобы прекращении немецкой помощи Украине: Это манипуляция

Иванна Костина, Станислав ПогориловСуббота, 17 августа 2024, 17:46
МИД о якобы прекращении немецкой помощи Украине: Это манипуляция
Фото: Getty images

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине являются некорректными и манипулятивными.

Источник: Тихий в комментарии Укринформу, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое".

Реклама:

Детали: Представитель МИД отметил, что в Германии действительно продолжается бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем". По его словам, ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре, и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

"Сейчас, как и в прошлом году, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", – напомнил Тихий.

Он заверил, что украинская сторона продолжает работать с немецкими партнерами над сохранением и укреплением поддержки Украины. "Подчеркиваем, что каждое евро, инвестированное в укрепление обороноспособности нашего государства, – это вклад в безопасность всей Европы на фоне российской агрессии", – акцентировал спикер МИД.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что украинская сторона благодарна Германии, которая остается лидером среди европейских стран по объемам поддержки Украины, а также отметил, что немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и является стратегически важной для защиты жизней в дальнейшем.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", – отметил Тихий.

Представитель МИД также выразил надежду на быструю и небюрократическую имплементацию решения лидеров Группы Семи об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"По нашему мнению, эти средства должны не заменить, а дополнить продолжающуюся европейскую и немецкую помощь", – отметил он.

Предыстория:

  • Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины.
  • Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.
  • Накануне стало известно, что руководители правительственной коалиции в Германии достигли финального компромисса относительно бюджета на 2025 год.
  • Как и в старом, так и в новом проекте предполагается, что военная помощь Украине будет сокращена примерно вдвое – с 8 до 4 млрд евро.

УкраинаГерманияпомощь УкраинеМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В четверг применение графиков отключения света не прогнозируют

ГУР повторно атаковал "Саваслейку": источник сообщает об уничтожении трех самолетов

БЭБ завершило расследование против Коломойского

Фонари на Троещине в 5 раз дороже рынка: фирма-фигурант расследования УП получила подозрение

Совет разрешил отсрочку от мобилизации для несовершеннородных родственников погибших или пропавших защитников

В Тернополе повышено содержание хлора и соляной кислоты в воздухе после пожара от атаки РФ

Все новости...
Украина
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и сильную жару в 4 областях
Генштаб: За субботу россияне штурмовали Покровское направление уже 25 раз
Главный офис TED отказался публиковать выступление военного ВСУ: центр при УКУ разрывает сотрудничество
Последние новости
18:00
На затонувшей возле Сицилии яхте нашли погибшими двух из шести человек, считавшихся пропавшими
17:59
Президент "Ингульца" Поворознюк попал в ДТП возле Ивано-Франковска
17:58
СБУ пришла с обысками в Хустский ТЦК и к военкому – источник
17:37
В четверг применение графиков отключения света не прогнозируют
17:33
Венгрия нашла, как обеспечить себя нефтью, несмотря на проблемы с транзитом через Украину
17:33
Десятки погибших, сотни раненых: на Херсонщине армия РФ массово атакует гражданских с дронов
17:32
Рада запретила медикам и провизорам продвигать лекарства для собственной выгоды
17:29
ГУР повторно атаковал "Саваслейку": источник сообщает об уничтожении трех самолетов
17:28
Украина резко увеличила импорт бензина перед поднятием акцизов
17:24
Генштаб: Россияне бомбят собственные села на Курщине, 27 УАБов с начала суток
Все новости...
Реклама:
Реклама: