МИД о якобы прекращении немецкой помощи Украине: Это манипуляция

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине являются некорректными и манипулятивными.

Источник: Тихий в комментарии Укринформу, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое".

Реклама:

Детали: Представитель МИД отметил, что в Германии действительно продолжается бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем". По его словам, ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре, и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

"Сейчас, как и в прошлом году, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", – напомнил Тихий.

Он заверил, что украинская сторона продолжает работать с немецкими партнерами над сохранением и укреплением поддержки Украины. "Подчеркиваем, что каждое евро, инвестированное в укрепление обороноспособности нашего государства, – это вклад в безопасность всей Европы на фоне российской агрессии", – акцентировал спикер МИД.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что украинская сторона благодарна Германии, которая остается лидером среди европейских стран по объемам поддержки Украины, а также отметил, что немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и является стратегически важной для защиты жизней в дальнейшем.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", – отметил Тихий.

Представитель МИД также выразил надежду на быструю и небюрократическую имплементацию решения лидеров Группы Семи об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"По нашему мнению, эти средства должны не заменить, а дополнить продолжающуюся европейскую и немецкую помощь", – отметил он.

Предыстория: