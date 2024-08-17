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Зеленський: ЗСУ потребують далекобійності, треба, щоб партнери прибрали бар’єри

Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 20:34
Зеленський: ЗСУ потребують далекобійності, треба, щоб партнери прибрали бар’єри
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби партнери України зняли бар’єри на далекобійну зброю, ЗСУ позбавили б російських загарбників будь-якої можливості просуватись та сіяти руїни.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ми робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. І саме в цьому контексті нам, безперечно, важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни.

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Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсують дефіцит необхідних рішень від партнерів. І ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою".

Деталі: За його словами, Україна буде посилювати дипломатичну роботу у цьому напрямку, зокрема, наполягати на тому, що потрібні сміливі кроки, сміливі рішення.

"Потрібно те, що дійсно змінює курс війни, веде її до справедливого миру, до реального завершення – саме такого, якого ми потребуємо. І ми потребуємо того, щоб усі партнери, які дійсно можуть допомогти, – щоб вони допомогли. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери", - сказав президент.

Зеленськийдопомога Українізброявійна
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