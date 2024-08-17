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Зеленский: ВСУ нуждаются в дальнобойности, надо, чтобы партнеры убрали барьеры

Станислав ПогориловСуббота, 17 августа 2024, 20:34
Зеленский: ВСУ нуждаются в дальнобойности, надо, чтобы партнеры убрали барьеры
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы партнеры Украины сняли барьеры на дальнобойное оружие, ВСУ лишили бы российских захватчиков любой возможности продвигаться и сеять руины.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Мы делаем все, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, необходимое усиление. И именно в этом контексте нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход войны.

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Дальнобойность для наших сил - это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны. Смелость наших воинов, стойкость наших боевых бригад сейчас компенсируют дефицит необходимых решений от партнеров. И мы смогли бы надежно лишить оккупанта любой возможности продвигаться, сеять руины, если бы наша дальнобойность была достаточной".

Детали: По его словам, Украина будет усиливать дипломатическую работу в этом направлении, в частности, настаивать на том, что нужны смелые шаги, смелые решения.

"Нужно то, что действительно меняет курс войны, ведет ее к справедливому миру, к реальному завершению - именно такому, в котором мы нуждаемся. И мы нуждаемся в том, чтобы все партнеры, которые действительно могут помочь, - чтобы они помогли. Это и Соединенные Штаты, и Великобритания, и Франция, и другие партнеры", - сказал президент.

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