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Кадиров заявив, що отримав від Маска кібертрак "Тесла", який відправить на війну в Україну

Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 23:08
Кадиров заявив, що отримав від Маска кібертрак Тесла, який відправить на війну в Україну
Фото: скриншот з відео

Глава підконтрольної Кремлю Чечні Рамзан Кадиров похизувався, що отримав від засновника Tesla Ілона Маска кібертрак "Тесла" та пообіцяв відправити це авто на війну в Україну.

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова: "Отримали від шановного Ілона Маска кібертрак "Тесла". Я із задоволенням випробував нову техніку й особисто переконався, що не випадково його називають "Кіберзвір". Справжня невразлива і швидка тварина. Маневрений автомобіль, що розвиває чудову швидкість і долає перешкоди. Дуже зручна машина".

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Деталі: Кадиров пообіцяв, що, виходячи з таких чудових характеристик, кібертрак скоро буде відправлений на війну в Україну.

На відео Кадиров тестує автомобіль, на якому встановлено кулемет. Сам глава Чечні одягнув на себе патронташ, та почав позувати на фоні кулемета.

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Глава Чечні не дав пояснень, яким чином було отримано кібертрак і хто встановив на автомобілі зброю.

Він подякував Маску за кібертрак та запросив його до Грозного, де прийме його "як найдорожчого гостя". Також Кадиров заявив, що чекає нових розробок від Маска для війни.

Сам Маск ніяк не відреагував на повідомлення Кадирова.

КадировМасквійнаУкраїна
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