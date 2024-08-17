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Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак "Тесла", который отправит на войну в Украин

Станислав ПогориловСуббота, 17 августа 2024, 23:08
Кадыров заявил, что получил от Маска кибертрак Тесла, который отправит на войну в Украин
Фото: скриншорт с видео

Глава подконтрольной Кремлю Чечни Рамзан Кадыров похвастался, что получил от основателя Tesla Илона Маска кибертрак "Тесла" и пообещал отправить это авто на войну в Украину.

Источник: Кадыров в Telegram

Прямая речь: "Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивающий превосходную скорость и преодолевающий препятствия. Очень удобная машина".

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Детали: Кадыров пообещал, что, исходя из таких замечательных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен на войну в Украину.

На видео Кадыров тестирует автомобиль, на котором установлен пулемет. Сам глава Чечни надел на себя патронташ, и начал позировать на фоне пулемета.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Чечни не дал объяснений, каким образом был получен кибертрак и кто установил на автомобиле оружие.

Он поблагодарил Маска за кибертрак и пригласил его в Грозный, где примет его "как самого дорогого гостя". Также Кадыров заявил, что ждет новых разработок от Маска для войны.

Сам Маск никак не отреагировал на сообщение Кадырова.

КадыровМасквойнаУкраина
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