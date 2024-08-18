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Путін призначив свою родичку статс-секретарем Міноборони РФ

Олена ІвашківНеділя, 18 серпня 2024, 00:26
Путін призначив свою родичку статс-секретарем Міноборони РФ
Володимир Путін та Анна Цивільова, фото: ТАСС

Очільник Росії Володимир Путін призначив свою двоюрідну племінницю Анну Цивільову статс-секретарем - заступником міністра оборони.

Джерело: указ Путіна, "Радіо Свобода"

Деталі: Раніше Цивільова обіймала посаду просто заступника міністра. Цю посаду вона обійняла в червні, коли відомство очолив Андрій Бєлоусов. 

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Тоді ж ще одним заступником міністра оборони Путін призначив сина колишнього директора Служби зовнішньої розвідки Росії і колишнього прем'єр-міністра Михайла Фрадкова - Павла Фрадкова. Фрадков-молодший із 2021 року був першим заступником керуючого справами президента.

У міністерстві Цивільова відповідає за питання організації соціального та житлового забезпечення військовослужбовців, а також взаємодію з держфондом "Захисники Вітчизни", який займається підтримкою учасників війни проти України.

Цивільова перебуває під санкціями Євросоюзу.

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Чоловік Цивільової Сергій Цивільов до травня був губернатором Кемеровської області. Зараз він очолює Міненерго Росії.

Статс-секретар у Міноборони може бути тільки один. Посада передбачає контакти з держорганами, включно з Федеральними зборами, і громадськими організаціями.

Нагадаємо: 

  • У квітні цього року Путін заснував державний фонд підтримки учасників так званої "спеціальної військової операції" "Защитники Отечества", який очолила його двоюрідна племінниця Анна Цивільова.

Росіявійна
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