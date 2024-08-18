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Путин назначил свою родственницу статс-секретарем Минобороны РФ

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 августа 2024, 00:26
Путин назначил свою родственницу статс-секретарем Минобороны РФ
Владимир Путин и Анна Цивилёва, фото: ТАСС

Глава России Владимир Путин назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилёву статс-секретарем - заместителем министра обороны.

Источник: указ Путина, "Радио Свобода"

Детали: Ранее Цивилёва занимала должность просто заместителя министра. Эту должность она заняла в июне, когда ведомство возглавил Андрей Белоусов. 

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Тогда же еще одним заместителем министра обороны Путин назначил сына бывшего директора Службы внешней разведки России и бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова - Павла Фрадкова. Фрадков-младший с 2021 года был первым заместителем управляющего делами президента.

В министерстве Цивилева отвечает за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, а также взаимодействие с госфондом "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников войны против Украины.

Цивилёва находится под санкциями Евросоюза.

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Муж Цивилёвой Сергей Цивилев до мая был губернатором Кемеровской области. Сейчас он возглавляет Минэнерго России.

Статс-секретарь в Минобороны может быть только один. Должность предполагает контакты с госорганами, включая Федеральное собрание, и общественными организациями.

Напомним: 

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