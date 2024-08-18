NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Українська в'язниця на півночі України прийняла 320 військовополонених з Курської області, 80 відсотків з яких - призовники.

Джерело: The New York Times з посиланням на слова начальника в'язниці, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки.

Деталі: Журналісти підкреслили, що названі цифри неможливо перевірити. Полонених відправляють на захід, подалі від бойових дій.

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У п'ятницю, на момент візиту журналістів, у в'язниці перебував 71 військовополонений. Полонені перебувають у підвальних камерах, так їх захищають від можливих авіаударів.

У деяких полонених були осколкові або вогнепальні поранення.

В'язні розповідали, що їх розташували у складі взводів, близько 30 осіб, у бетонних або земляних укріпленнях, розташованих на відстані близько 1,5 км один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовим, лютим нападом і швидко припинили бій.

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21-річний військовополонений Ігор, якого призвали у грудні, розповів, що удари української артилерії посилилися за кілька днів до вторгнення. "Ми доповідали командирам, але вони не реагували", — сказав він. "Вони сказали: "Ну, ми нічого не можемо з цим зробити".

У день атаки під артилерійським обстрілом він спробував притулитися до укріплення, але воно загорілося.

За його словами, він та інші військові побігли до найближчого лісу. З його групи з 12 осіб, які намагалися втекти в безпечне місце, п'ятеро вижили, сказав він.

Рядовий 20-річний Сергій з Татарстану розповів, що командир його взводу повів 28 солдатів зі своєї позиції в хаотичний відступ. Вони сховалися в сільському будинку, але українські солдати знайшли їх. Всі здалися.

Командир взводу, за його словами, крикнув у вікно: "Тут призовники. Ми хочемо здатися в полон".

Видання зауважило, що український наступ зупинився далеко від кордону, зіткнувшись з краще підготовленими російськими військами. Однак призовників у Курській області українські військові все ще ловлять.