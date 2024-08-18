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NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 августа 2024, 05:50
NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области
Российский военнопленный, фото: NYT

Украинская тюрьма на севере Украины приняла 320 военнопленных из Курской области, 80 процентов из которых - призывники.

Источник: The New York Times со ссылкой на слова начальника тюрьмы, который попросил не называть его имени из соображений безопасности.

Детали: Журналисты подчеркнули, что названные цифры невозможно проверить. Пленных отправляют на запад, подальше от боевых действий.

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В пятницу, на момент визита журналистов, в тюрьме находился 71 военнопленный. Пленные находятся в подвальных камерах, так их защищают от возможных авиаударов.

У некоторых пленных были осколочные или огнестрельные ранения.

Пленные рассказывали, что их расположили в составе взводов, около 30 человек, в бетонных или земляных укреплениях, расположенных на расстоянии около 1,5 км друг от друга вдоль границы. Там они столкнулись с внезапным, яростным нападением и быстро прекратили бой.

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21-летний военнопленный Игорь, которого призвали в декабре, рассказал, что удары украинской артиллерии усилились за несколько дней до вторжения. "Мы докладывали командирам, но они не реагировали", - сказал он. "Они сказали: "Ну, мы ничего не можем с этим сделать".

В день атаки под артиллерийским обстрелом он попытался прислониться к укреплению, но оно загорелось.

По его словам, он и другие военные побежали в ближайший лес. Из его группы из 12 человек, которые пытались убежать в безопасное место, пятеро выжили, сказал он.

Рядовой 20-летний Сергей из Татарстана рассказал, что командир его взвода повел 28 солдат со своей позиции в хаотичное отступление. Они спрятались в сельском доме, но украинские солдаты нашли их. Все сдались.

Командир взвода, по его словам, крикнул в окно: "Здесь призывники. Мы хотим сдаться в плен".

Издание отметило, что украинское наступление остановилось далеко от границы, столкнувшись с лучше подготовленными российскими войсками. Однако призывников в Курской области украинские военные все еще ловят.

пленныеКурская область
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