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В Ростовській області через атаку безпілотників спалахнули резервуари з паливом

Олена ІвашківНеділя, 18 серпня 2024, 06:32
В Ростовській області через атаку безпілотників спалахнули резервуари з паливом
фото: росЗМІ

Ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. Очевидці кажуть, що всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа - горять резервуари з дизпаливом.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, Telegram-канали Shot, Это Ростов

Деталі: За офіційною версією місцевої влади, система ППО "відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області". Але нібито через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.

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Інформації про постраждалих немає. 

ВІДЕО ДНЯ

За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство "Кавказ" в Пролетарську Ростовської області.

Росіяпожежа
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