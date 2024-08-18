В Ростовській області через атаку безпілотників спалахнули резервуари з паливом
Ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. Очевидці кажуть, що всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа - горять резервуари з дизпаливом.
Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, Telegram-канали Shot, Это Ростов
Деталі: За офіційною версією місцевої влади, система ППО "відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області". Але нібито через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.
Ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. Очевидці кажуть, що всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа - горять резервуари з дизпаливом. pic.twitter.com/IBJmWyGuw1— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 18, 2024
Інформації про постраждалих немає.
За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство "Кавказ" в Пролетарську Ростовської області.