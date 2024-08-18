В Ростовській області через атаку безпілотників спалахнули резервуари з паливом

Ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. Очевидці кажуть, що всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа - горять резервуари з дизпаливом.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, Telegram-канали Shot, Это Ростов

Деталі: За офіційною версією місцевої влади, система ППО "відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області". Але нібито через падіння уламків загорілося дизельне паливо на промислових складах у Пролетарську.

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Ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. Очевидці кажуть, що всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа - горять резервуари з дизпаливом. pic.twitter.com/IBJmWyGuw1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 18, 2024

Інформації про постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

За даними місцевих мешканців, дрони атакували підприємство "Кавказ" в Пролетарську Ростовської області.