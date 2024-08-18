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В Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с топливом

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 августа 2024, 06:32
В Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с топливом
фото: РосСМИ

Ударные беспилотники атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. Очевидцы говорят, что всего было 5 дронов. На месте атаки возник большой пожар - горят резервуары с дизтопливом.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев, Telegram-каналы Shot, Это Ростов

Детали: По официальной версии местных властей, система ПВО "отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области". Но якобы из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

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Информации о пострадавших нет. 

ВИДЕО ДНЯ

По данным местных жителей, дроны атаковали предприятие "Кавказ" в Пролетарске Ростовской области.

Росcияпожар
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