В Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с топливом

Ударные беспилотники атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. Очевидцы говорят, что всего было 5 дронов. На месте атаки возник большой пожар - горят резервуары с дизтопливом.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев, Telegram-каналы Shot, Это Ростов

Детали: По официальной версии местных властей, система ПВО "отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области". Но якобы из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

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Ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. Очевидці кажуть, що всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа - горять резервуари з дизпаливом. pic.twitter.com/IBJmWyGuw1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 18, 2024

Информации о пострадавших нет.

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По данным местных жителей, дроны атаковали предприятие "Кавказ" в Пролетарске Ростовской области.