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Ранковий удар балістикою та дронами по Києву обійшовся без руйнувань та потерпілих

Олена ІвашківНеділя, 18 серпня 2024, 06:45
Ранковий удар балістикою та дронами по Києву обійшовся без руйнувань та потерпілих
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 18 серпня росіяни атакували Київ одночасно північнокорейським балістичним озброєнням та ударними дронами. Балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці, а дрони противника знищили так, щоб мешканці столиці навіть не чули звуків бойової роботи.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вранці, приблизно о 5.00 ворог застосував балістичне озброєння для нанесення ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою!

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Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. За інформацією, яка перевіряється, рашисти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягти своє мети і вразити Київ. 

За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці".

Деталі: Попко також розповів, що практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Але наші воїни ППО завчасно зробити так, щоб кияни не чули навіть звуків бойової роботи. Всі дрони противника були знищенні далеко за межами міста.

ВІДЕО ДНЯ

В Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

Київракетний удар
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