Утренний удар баллистикой и дронами по Киеву обошелся без разрушений и пострадавших

Утром 18 августа россияне атаковали Киев одновременно северокорейским баллистическим вооружением и ударными дронами. Баллистические ракеты были поражены на подлете к столице, а дроны противника уничтожили так, чтобы жители столицы даже не слышали звуков боевой работы.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня утром, примерно в 5.00 враг применил баллистическое вооружение для нанесения ракетного удара по Киеву. Это уже третий обстрел баллистикой столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой!

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Этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим. По информации, которая проверяется, рашисты снова, в третий раз подряд, скорее всего применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". И снова силы и средства нашей противовоздушной обороны не позволили врагу достичь свое цели и поразить Киев.

По предварительным данным баллистические ракеты были поражены на подлете к столице".

Детали: Попко также рассказал, что практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева заходило несколько ударных БпЛА врага. Но наши воины ПВО заблаговременно сделать так, чтобы киевляне не слышали даже звуков боевой работы. Все дроны противника были уничтожены далеко за пределами города.

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В Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало.