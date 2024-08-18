Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Утренний удар баллистикой и дронами по Киеву обошелся без разрушений и пострадавших

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 августа 2024, 06:45
Утренний удар баллистикой и дронами по Киеву обошелся без разрушений и пострадавших
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

Утром 18 августа россияне атаковали Киев одновременно северокорейским баллистическим вооружением и ударными дронами. Баллистические ракеты были поражены на подлете к столице, а дроны противника уничтожили так, чтобы жители столицы даже не слышали звуков боевой работы.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня утром, примерно в 5.00 враг применил баллистическое вооружение для нанесения ракетного удара по Киеву. Это уже третий обстрел баллистикой столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой!

Реклама:

Этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим. По информации, которая проверяется, рашисты снова, в третий раз подряд, скорее всего применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". И снова силы и средства нашей противовоздушной обороны не позволили врагу достичь свое цели и поразить Киев. 

По предварительным данным баллистические ракеты были поражены на подлете к столице".

Детали: Попко также рассказал, что практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева заходило несколько ударных БпЛА врага. Но наши воины ПВО заблаговременно сделать так, чтобы киевляне не слышали даже звуков боевой работы. Все дроны противника были уничтожены далеко за пределами города.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало.

Киевракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Киев
Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами
В Киеве упали обломки беспилотника - мэр
КГВА о ночной атаке дронов на столицу: Обошлось без разрушений и пострадавших
Последние новости
13:54
В полиции рассказали детали ДТП президента "Ингульца" Поворознюка возле Ивано-Франковска
13:52
В 2024 году на аспирантуру выделили беспрецедентное количество бюджетных мест: как их распределили
13:47
Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются - Кличко
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
Все новости...
Реклама:
Реклама: