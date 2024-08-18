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Росіяни намагаються пробити оборону на Покровському напрямку, який штурмували 46 разів

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 08:24
Росіяни намагаються пробити оборону на Покровському напрямку, який штурмували 46 разів
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу на 10 напрямках фронту відбулося 139 бойових зіткнень, найбільше ворог атакував Покровський напрямок, тут відбулося 46 штурмів російських військ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Виїмки та Переїзного.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, поблизу Часового Яру та Іванівського. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в напрямку Красногорівки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив три атаки наших позицій неподалік Вугледара.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога захопити наші позиції успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською областю противник з території РФ задіює авіацію для ударів по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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