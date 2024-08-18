Россияне пытаются пробить оборону на Покровском направлении, которое штурмовали 46 раз

За сутки на 10 направлениях фронта произошло 139 боевых столкновений, больше всего враг атаковал Покровское направление, здесь произошло 46 штурмов российских войск.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

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На Купянском направлении за сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться неподалеку Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Выемки и Переездного.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, вблизи Часового Яра и Ивановского. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили восемь атак в направлении Красногоровки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил три атаки наших позиций неподалеку Угледара.

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить наши позиции успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью противник с территории РФ задействует авиацию для ударов по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.