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Россияне пытаются пробить оборону на Покровском направлении, которое штурмовали 46 раз

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 08:24
Россияне пытаются пробить оборону на Покровском направлении, которое штурмовали 46 раз
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на 10 направлениях фронта произошло 139 боевых столкновений, больше всего враг атаковал Покровское направление, здесь произошло 46 штурмов российских войск.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

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На Купянском направлении за сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться неподалеку Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Выемки и Переездного.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, вблизи Часового Яра и Ивановского. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили восемь атак в направлении Красногоровки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил три атаки наших позиций неподалеку Угледара.

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить наши позиции успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью противник с территории РФ задействует авиацию для ударов по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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