Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

В ніч на неділю Росія випустила по Україні 16 повітряних цілей: Сили оборони знищили 13 із них: 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 дронів-камікадзе.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: У ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу "Shahed" (район пусків Курська обл. – РФ).

Реклама:

Всього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:

- 1 балістичну ракету "Іскандер-М";

- 2 балістичні ракети KN-23;

ВІДЕО ДНЯ

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59;

- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);

- 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби було збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

- 2 балістичні ракети KN-23;

- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);

- 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Олещук додав, що решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих.