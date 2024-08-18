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Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 18 августа 2024, 09:33
Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 Шахедов
иллюстративное фото Getty Images

В ночь на воскресенье Россия выпустила по Украине 16 воздушных целей: Силы обороны уничтожили 13 из них: 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 дронов-камикадзе.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: В ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed" (район пусков Курская обл. - РФ).

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Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

- 2 баллистические ракеты KN-23;

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- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);

- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Сообщается, что в результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы было сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:

- 2 баллистические ракеты KN-23;

- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);

- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Олещук добавил, что остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и пострадавших.

ракетный ударвойнаВоздушные силы ВСУ
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