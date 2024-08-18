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У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
фото: Getty images

У Міністерстві фінансів Німеччини прокоментували поширену в ЗМІ інформацію про те, що Берлін не планує наступного року виділяти допомогу Україні, зазначивши, що допомога з боку Німеччини в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми.

Джерело: відповіді німецького відомства на запит "Суспільного", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У німецькому Мінфіні зазначили, що двостороння допомога з боку Німеччини в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми. Ідеться, зокрема, про рішення країн G7 виділити Україні кредити на 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.

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У коментарі також зазначено, що німецький уряд підтримує Україну у фінансуванні та оснащенні військовою технікою такою мірою, якою не робить цього жоден інший європейський партнер. Цій меті слугує стаття "Модернізація" у федеральному бюджеті на 2024 рік, а також цільові асигнування на наступні роки.

"Федеральне міністерство фінансів готове розглянути можливість короткострокового надання додаткових коштів до того часу. Для цього, однак, додаткові потреби мають бути чітко визначені та зрозумілі, щоб відповідати всім бюджетним правилам і на цій основі можна було звернутися до Бундестагу з проханням про надання дозволу", – наголосили у Мінфіні.

У пресслужбі німецького відомства додали, що ще не отримали жодного конкретного повідомлення про вимоги.

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"Тому ані розгляд, ані рішення не можуть бути прийняті", – резюмували у німецькому міністерстві.

Передісторія:

Німеччинадопомога Українівійна
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