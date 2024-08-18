В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины

В Министерстве финансов Германии прокомментировали распространенную в СМИ информацию о том, что Берлин не планирует в следующем году выделять помощь Украине, отметив, что помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы.

Источник: ответы немецкого ведомства на запрос "Суспільного", сообщает "Европейская правда"

Детали: В немецком Минфине отметили, что двусторонняя помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы. Речь идет, в частности, о решении стран G7 выделить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

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