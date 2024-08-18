Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
фото: Getty images

В Министерстве финансов Германии прокомментировали распространенную в СМИ информацию о том, что Берлин не планирует в следующем году выделять помощь Украине, отметив, что помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы.

Источник: ответы немецкого ведомства на запрос "Суспільного", сообщает "Европейская правда"

Детали: В немецком Минфине отметили, что двусторонняя помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы. Речь идет, в частности, о решении стран G7 выделить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Реклама:
Германияпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Германия
МИД о якобы прекращении немецкой помощи Украине: Это манипуляция
СМИ: Берлин не смог профинансировать систему IRIS-T, которую могли предоставить после удара по "Охматдету"
Германия не будет выделять дополнительных средств Украине - СМИ
Последние новости
13:54
В полиции рассказали детали ДТП президента "Ингульца" Поворознюка возле Ивано-Франковска
13:52
В 2024 году на аспирантуру выделили беспрецедентное количество бюджетных мест: как их распределили
13:47
Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются - Кличко
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
Все новости...
Реклама:
Реклама: