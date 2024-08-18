Атака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про руйнування на території області внаслідок падіння уламків збитих цілей 18 серпня.

Джерело: Київська ОВА у Telegram, ДСНС у Київській області

Дослівно: "Сьогодні зранку ворог атакував область ракетами. Тривога оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист".

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Деталі: Повідомляється, що влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні, постраждалих немає.

Однак внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.

Наразі є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується.

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Також уламками пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач.

В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу. Оперативні групи продовжують ліквідацію наслідків ракетної атаки.