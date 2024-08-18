Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Атака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 10:21
Атака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
Фото: ГСЧС Киевщины

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил о разрушениях на территории области в результате падения обломков сбитых целей 18 августа.

Источник: Киевская ОВА в Telegram, ГСЧС в Киевской области

Дословно: "Сегодня утром враг атаковал область ракетами. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту".

Реклама:

Детали: Сообщается, что попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют, пострадавших нет.

 

Однако в результате падения обломков сбитых целей в одной из общин на территории трех садовых товариществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов.

 

Сейчас есть информация о разрушении 2 и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий продолжается.

ВИДЕО ДНЯ
 

Также обломками повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач.

В одном из садовых товариществ ликвидирован пожар травяного настила. Оперативные группы продолжают ликвидацию последствий ракетной атаки.

Киевская областьракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль считает, что наступление на Курщине продлится долго и готовит россиян к "новой нормальности" – СМИ

ISW проанализировал новые продвижения Сил обороны в Курской области

Байден в марте утвердил секретную ядерную стратегию США – СМИ

Сирский раскрыл, сколько объектов в Украине попали под удар РФ

В США анонсировали 24-й "Рамштайн"

Рада сняла уголовную ответственность за первое СВЧ или дезертирство

Все новости...
Киевская область
На Киевщине работала ПВО по вражеским дронам
Задержали глав ТЦК в Буче и Борисполе: при обысках нашли более миллиона долларов
Национальное мемориальное военное кладбище: коррупционеры хотят воровать даже у мертвых
Последние новости
10:53
Китай говорит, что серьезно обеспокоен обновленной ядерной стратегией США
10:31
Акции медиа компании Трампа упали до рекордно низкого уровня
10:10
Коалицию в Италии расколол вопрос реформы гражданства
10:01
В Украине растет количество долгов по алиментам: где больше всего
09:53
Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину без всяких "но" – вице-канцлер
09:41
Цены на нефть в мире продолжили падать: причины
09:41
В Швеции создали ШИ-модель, распознающую ранние признаки аутизма у детей
09:22
ВСУ ночью ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области
09:21
Харрис приняла номинацию от Демпартии на пост президента США
09:16
Кремль считает, что наступление на Курщине продлится долго и готовит россиян к "новой нормальности" – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: