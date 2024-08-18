Атака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил о разрушениях на территории области в результате падения обломков сбитых целей 18 августа.

Источник: Киевская ОВА в Telegram, ГСЧС в Киевской области

Дословно: "Сегодня утром враг атаковал область ракетами. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту".

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Детали: Сообщается, что попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют, пострадавших нет.

Однако в результате падения обломков сбитых целей в одной из общин на территории трех садовых товариществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов.

Сейчас есть информация о разрушении 2 и повреждении 16 домов. Выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий продолжается.

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Также обломками повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач.

В одном из садовых товариществ ликвидирован пожар травяного настила. Оперативные группы продолжают ликвидацию последствий ракетной атаки.