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ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини космічну піхоту
Ілюстративне фото Getty Images

Видання "Важные истории" з посиланням на джерело, повідомило, що російське командування через брак особового складу перекинуло на захист Курської області військових космічно-повітряних сил, яких списали у мотострільці.

Джерело: "Важные истории" з посиланням на джерело та відкриті дані

Дослівно: "Космічну піхоту" кинули на оборону Курської області. Через брак кадрів у мотострільці списали військових із підрозділів ПКС, включно зі станціями попередження про ядерний удар і полками важких бомбардувальників".

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Деталі: Повідомляється, що мотострілецький полк із військовослужбовців ПКС створили в травні-червні для групи прикриття кордону. У прикордонні райони піхота ПКС прибула за кілька тижнів до рейду ЗСУ, у середині липня.

За словами співрозмовника видання, до підрозділу ввійшли бійці рот охорони, інженери, механіки і невелика кількість офіцерів з льотного складу.

Їх прикомандирували в піхоту з аеродромів "Українка" в Алтайському краї, "Біла" в Іркутській області та "Енгельс" у Саратовській області. На всіх цих авіабазах дислокуються важкі бомбардувальники Ту-22М або Ту-95, з яких запускають ракети по містах України.

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Також там є військовослужбовці одного з російських космодромів, персонал особливих складів ВКС і персонал радіолокаційних станцій "Воронеж". Ці станції виставлені вздовж кордонів Росії для попередження про ядерний удар.

За даними видання, "космічна піхота" вже зазнає втрат. Зокрема, у боях під Кореневим зник 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області - це об'єкт підвищеної секретності, де зберігаються ракети і супутники.

Мотострільці ВКС, пишуть "Важные истории", імовірно, були і в колоні техніки, спаленої ударом з HIMARS під Рильськом Курської області в ніч на 9 серпня. У цьому місці того ж дня було поранено 22-річного сержанта ВКС В'ячеслава Бондаренка, переведеного з авіабази важких бомбардувальників в Амурській області.

Нагадаємо: Згідно з останнім аналізом Інституту вивчення війни (ISW), операція України в Курській області ілюструє, як українські сили можуть використовувати маневрову війну, щоб компенсувати перевагу Росії в живій силі та техніці.

Курська область в'язницяРосія
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