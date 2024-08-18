СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»

Издание "Важные истории" со ссылкой на источник, сообщило, что российское командование из-за нехватки личного состава перебросило на защиту Курской области военных космическо-воздушных сил, которых списали в мотострелки.

Источник: "Важные истории" со ссылкой на источник и открытые данные

Дословно: "Космическую пехоту" бросили на оборону Курской области. Из-за нехватки кадров в мотострелки списали военных из подразделений ВКС, включая станции предупреждения о ядерном ударе и полки тяжелых бомбардировщиков".

Реклама:

Детали: Сообщается, что мотострелковый полк из военнослужащих ВКС создали в мае-июне для группы прикрытия границы. В приграничные районы пехота ВКС прибыла за несколько недель до рейда ВСУ, в середине июля.

По словам собеседника издания, в подразделение вошли бойцы рот охраны, инженеры, механики и небольшое количество офицеров из летного состава.

Их прикомандировали в пехоту с аэродромов "Украинка" в Алтайском крае, "Белая" в Иркутской области и "Энгельс" в Саратовской области. На всех этих авиабазах дислоцируются тяжелые бомбардировщики Ту-22М или Ту-95, с которых запускают ракеты по городам Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Также там есть военнослужащие одного из российских космодромов, персонал особых складов ВКС и персонал радиолокационных станций "Воронеж". Эти станции выставлены вдоль границ России для предупреждения о ядерном ударе.

По данным издания, "космическая пехота" уже несет потери. В частности, в боях под Кореневым пропал 22-летний Илья Романов, которого перевели в пехоту из 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области - это объект повышенной секретности, где хранятся ракеты и спутники.

Мотострелки ВКС, пишут "Важные истории", предположительно, были и в колонне техники, сожженной ударом из HIMARS под Рыльском Курской области в ночь на 9 августа. В этом месте в тот же день был ранен 22-летний сержант ВКС Вячеслав Бондаренко, переведенный с авиабазы тяжелых бомбардировщиков в Амурской области.

Напомним: Согласно последнему анализу Института изучения войны (ISW), операция Украины в Курской области иллюстрирует, как украинские силы могут использовать маневренную войну, чтобы компенсировать преимущество России в живой силе и технике.