Міністр оборони Естонії назвав плюси і мінуси операції ЗСУ на Курщині

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що в операції Збройних сил України у Курський області можна виділити як плюси, так і мінуси. За його словами, треба розуміти, що у подібних операціях "багато що залежить від того, як довго ти можеш захищати свою інформацію та не передавати її".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова: "Якщо Україна піде далі на Курськ, то тут дистанції будуть уже зовсім інші. І я б сказав, що це і позитивно, і негативно. Звичайно, мінус у тому, що вони не можуть використовувати це озброєння, але плюс тут у тому, що це мотивує українців робити свою зброю і свої ракети", – зазначив Певкур.

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Деталі: Він сказав, що розуміє рішення України не повідомляти союзників про підготовку наступу у Курській області.

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