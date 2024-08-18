Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Естонії назвав плюси і мінуси операції ЗСУ на Курщині

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 11:37
Міністр оборони Естонії назвав плюси і мінуси операції ЗСУ на Курщині
фото: Getty images

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що в операції Збройних сил України у Курський області можна виділити як плюси, так і мінуси. За його словами, треба розуміти, що у подібних операціях "багато що залежить від того, як довго ти можеш захищати свою інформацію та не передавати її".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова: "Якщо Україна піде далі на Курськ, то тут дистанції будуть уже зовсім інші. І я б сказав, що це і позитивно, і негативно. Звичайно, мінус у тому, що вони не можуть використовувати це озброєння, але плюс тут у тому, що це мотивує українців робити свою зброю і свої ракети", – зазначив Певкур.

Реклама:

Деталі: Він сказав, що розуміє рішення України не повідомляти союзників про підготовку наступу у Курській області.

Нагадаємо:

  • Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, коментуючи події у Курській області, заявив, що розв'язана РФ війна проти України "певною мірою повернулася до себе додому".
  • Українська операція у Курській області отримала позитивну оцінку німецького генерал-майора Крістіана Фройдинга, який очолює координаційний центр із питань України в німецькому Міноборони.

Курська область Естоніявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
Курська область
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
Українська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
Останні новини
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
12:58
Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
12:46
футбол"Кривбас" – "Бетіс": анонс матчу плейоф Ліги конференцій УЄФА
12:45
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
12:40
відео"Годують гидотою, в палаті грибок": боєць оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: