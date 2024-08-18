Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что в операции Вооруженных сил Украины в Курской области можно выделить как плюсы, так и минусы. По его словам, надо понимать, что в подобных операциях "многое зависит от того, как долго ты можешь защищать свою информацию и не передавать ее".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь: "Если Украина пойдет дальше на Курск, то здесь дистанции будут уже совсем другие. И я бы сказал, что это и положительно, и отрицательно. Конечно, минус в том, что они не могут использовать это вооружение, но плюс здесь в том, что это мотивирует украинцев делать свое оружие и свои ракеты", - отметил Певкур.

Реклама:

Детали: Он сказал, что понимает решение Украины не сообщать союзникам о подготовке наступления в Курской области.

Напомним: