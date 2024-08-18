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Посол України закликав Німеччину не скорочувати допомогу Києву

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 12:18
Посол України закликав Німеччину не скорочувати допомогу Києву
Олаф Шольц, Олексій Макєєв, фото: Getty Images

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв закликав німецький уряд не скорочувати військову допомогу Києву. За його словами, безпека Європи залежить від політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України.

Джерело: Макєєв у коментарі виданню Bild, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми сподіваємося, що німецький уряд знайде шляхи фінансування наших спільних потреб у сфері безпеки на цей рік і що Бундестаг твердо і чітко висловиться щодо бюджету на 2025 рік".

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Він попереджає, що витрати будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти РФ.

Передісторія:

Німеччинадопомога Українівійна
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