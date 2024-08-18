Посол України закликав Німеччину не скорочувати допомогу Києву
Неділя, 18 серпня 2024, 12:18
Посол України у Німеччині Олексій Макєєв закликав німецький уряд не скорочувати військову допомогу Києву. За його словами, безпека Європи залежить від політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України.
Джерело: Макєєв у коментарі виданню Bild, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми сподіваємося, що німецький уряд знайде шляхи фінансування наших спільних потреб у сфері безпеки на цей рік і що Бундестаг твердо і чітко висловиться щодо бюджету на 2025 рік".
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Він попереджає, що витрати будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти РФ.
Передісторія:
- Раніше Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України.
- Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.
- Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.