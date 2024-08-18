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Посол Украины призвал Германию не сокращать помощь Киеву

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 12:18
Посол Украины призвал Германию не сокращать помощь Киеву
Олаф Шольц, Алексей Макеев, фото: Getty images

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал германское правительство не сокращать военную помощь Киеву. По его словам, безопасность Европы зависит от политической воли Германии, продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины.

Источник: Макеев в комментарии изданию Bild, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы надеемся, что немецкое правительство найдет пути финансирования наших общих потребностей в сфере безопасности на этот год и что Бундестаг твердо и четко выскажется по бюджету на 2025 год".

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Он предупреждает, что расходы будут намного выше, если Украина проиграет в войне против РФ.

Предыстория:

Германияпомощь Украиневойна
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