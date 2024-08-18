Посол Украины призвал Германию не сокращать помощь Киеву
Воскресенье, 18 августа 2024, 12:18
Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал германское правительство не сокращать военную помощь Киеву. По его словам, безопасность Европы зависит от политической воли Германии, продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины.
Источник: Макеев в комментарии изданию Bild, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы надеемся, что немецкое правительство найдет пути финансирования наших общих потребностей в сфере безопасности на этот год и что Бундестаг твердо и четко выскажется по бюджету на 2025 год".
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Он предупреждает, что расходы будут намного выше, если Украина проиграет в войне против РФ.
Предыстория:
- Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины.
- Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.
- В свою очередь в украинском МИД назвали эти сообщения некорректными и манипулятивными.