Лукашенко заявив, що в Україні б "дуже зраділи", якби РФ застосувала ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно заявив, що в Україні були б "дуже раді", якби Росія застосувала ядерну зброю, бо тоді Росія і Білорусь залишаться без союзників.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Россия", повідомляє Белта

Пряма мова Лукашенка: "Небезпека полягає в тому, що ось ця подібна ескалація з боку України - спроба штовхнути Росію на асиметричні дії. Ну, припустимо, застосування ядерної зброї. Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби Росія застосувала або ми там тактичну ядерну зброю. Це було б щастя".

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Деталі: Лукашенко вважає, що застосування ядерної зброї позбавило би Росію та Білорусь союзників.

"Ось тоді, напевно, у нас навряд чи союзники б залишилися. Взагалі ніяких би навіть співчутливих країн не залишилося. Тому що вони занурені в те, що відбувається", - зазначив Лукашенко.

"По-друге, це ж ядерна зброя. У нас же вже сформований певний образ негативний до цієї ядерної зброї. Ось вони хочуть підштовхнути", - додав білоруський лідер.

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Нагадаємо: У червні голова РНБО Олександр Литвиненко припускав, що правитель Росії Володимир Путін може наказати застосувати тактичну ядерну зброю, якщо його армія зіткнеться з "катастрофічною поразкою" в Україні.