Литвиненко: Путін може застосувати ядерну зброю у разі "катастрофічної поразки" в Україні

Голова РНБО Олександр Литвиненко припускає, що правитель Росії Володимир Путін може наказати застосувати тактичну ядерну зброю, якщо його армія зіткнеться з "катастрофічною поразкою" в Україні.

Джерело: Литвиненко в інтерв'ю The Times

У секретаря РНБО запитали, чи існують обставини, за яких Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї.

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Пряма мова Литвиненка: "Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки".

Деталі: За його словами, така поразка може спровокувати розвал російської лінії фронту, дезертирство з армії та протести в самій Москві.

Литвиненко зазначив, що немає жодної ймовірності того, що Путін розгорне ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні.

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Також секретар Радбезу висловив сумнів, що лідер Кремля застосує стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокує третю світову війну. "Він хоче жити", - зазначив Литвиненко.

Він додав, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати свій народ, що такий розворот подій насправді є "перемогою".

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