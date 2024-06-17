Литвиненко: Путін може застосувати ядерну зброю у разі "катастрофічної поразки" в Україні
Голова РНБО Олександр Литвиненко припускає, що правитель Росії Володимир Путін може наказати застосувати тактичну ядерну зброю, якщо його армія зіткнеться з "катастрофічною поразкою" в Україні.
Джерело: Литвиненко в інтерв'ю The Times
У секретаря РНБО запитали, чи існують обставини, за яких Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї.
Пряма мова Литвиненка: "Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки".
Деталі: За його словами, така поразка може спровокувати розвал російської лінії фронту, дезертирство з армії та протести в самій Москві.
Литвиненко зазначив, що немає жодної ймовірності того, що Путін розгорне ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні.
Також секретар Радбезу висловив сумнів, що лідер Кремля застосує стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокує третю світову війну. "Він хоче жити", - зазначив Литвиненко.
Він додав, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати свій народ, що такий розворот подій насправді є "перемогою".
Що було раніше:
- У травні Міністерство оборони Росії анонсувало навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, які викликали засудження західних держав.
- Після цього Білорусь також оголосила про "раптову перевірку" засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї – слідом за аналогічним оголошенням Росії.
- На початку червня Путін укотре поміркував про можливість ядерної війни та констатував, що через велику кількість жертв, до якої вона може призвести, до цього "ніколи не дійде".
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Telegraph заявив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю.