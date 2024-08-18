Лукашенко заявил, что в Украине бы «очень обрадовались», если бы РФ применила ядерное оружие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично заявил, что в Украине были бы "очень рады", если бы Россия применила ядерное оружие, потому что тогда Россия и Беларусь останутся без союзников.

Источник: Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", сообщает Белта

Прямая речь Лукашенко: "Опасность заключается в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье".

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Детали: Лукашенко считает, что применение ядерного оружия лишило бы Россию и Беларусь союзников.

"Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит", - отметил Лукашенко.

"Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть", - добавил белорусский лидер.

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Напомним: В июне глава СНБО Александр Литвиненко предполагал, что правитель России Владимир Путин может приказать применить тактическое ядерное оружие, если его армия столкнется с "катастрофическим поражением" в Украине.