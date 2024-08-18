Росіяни вдруге за день обстріляли з артилерії Мирноград на Донеччині: загинув чоловік

Удруге за 18 серпня російські війська вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області, у результаті чого загинув 44-річний чоловік.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкі у Telegram

Пряма мова: "Ще 1 людина загинула у Мирнограді. Місто знову потрапило під ворожий артилерійський обстріл".

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Деталі: За його словами, снаряд влучив поруч із автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік. Також було пошкоджені 6 приватних будинків.

Нагадаємо: Російські війська вранці 18 серпня вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області, в результаті чого загинула жінка та ще одна жінка була поранена.