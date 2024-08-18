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Россияне второй раз за день обстреляли из артиллерии Мирноград в Донецкой области: погиб мужчина

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 15:59
Россияне второй раз за день обстреляли из артиллерии Мирноград в Донецкой области: погиб мужчина
Фото: Филашкин в Telegram

Второй раз за 18 августа российские войска ударили из артиллерии по городу Мирноград Донецкой области, в результате чего погиб 44-летний мужчина.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашки в Telegram

Прямая речь: "Еще 1 человек погиб в Мирнограде. Город снова попал под вражеский артиллерийский обстрел".

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Детали: По его словам, снаряд попал рядом с автомобилем, в результате чего погиб 44-летний мужчина. Также были повреждены 6 частных домов.

Напомним: Российские войска утром 18 августа ударили из артиллерии по городу Мирноград Донецкой области, в результате чего погибла женщина и еще одна женщина была ранена.

Донецкая областьжертвывойна
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