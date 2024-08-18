Росіяни поцілили у приватний будинок в Мирнограді на Донеччині: загинула жінка

Російські війська вранці 18 серпня вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області, в результаті чого загинула жінка та ще одна жінка була поранена.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Мирноград знову під вогнем, 1 людина загинула і 1 поранена. Сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у приватний будинок".

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Деталі: За його словами, загинула жінка 1941-го року народження, також було поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки.

Філашкін в черговий раз закликав населення вчасно евакуюватись.

Нагадаємо: Увечері, 17 серпня російські війська атакували місто Мирноград Покровського району Донецької області авіабомбою "ФАБ-500" з УМПК, у результаті чого одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.