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Через ранкову атаку РФ на Київщині пошкоджено 50 приватних будинків – ОВА

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 20:28
Через ранкову атаку РФ на Київщині пошкоджено 50 приватних будинків – ОВА
фото: ДСНС Київщини

Внаслідок ранкової атаки росіян у трьох населених пунктах Київщині було пошкоджено 50 приватних будинків, 2 з них зруйновані.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно: "Станом на 18:30 пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області".

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Деталі: Повідомляється, що пошкоджень зазнали 50 приватних будинків, два з них зруйновані.

Також пошкоджено 5 автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач. Поранених серед населення немає.

В ОВА запевнили, що всім постраждалим буде надана необхідна допомога.

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Київська областьвійнаракетний удар
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